Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: luca Onestini verso la scelta, Giulia si consola così

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Luca Onestini verso la scelta. Il programma più longevo della tv Uomini e Donne, condotto da Maria de Filippi torna oggi in onda con le avventure del trono classico. Luca Onestini, ex corteggiatore di Clarissa e ormai tronista è ormai vicinissimo alla scelta. Chi sarà la compagna che sceglierà Luca Onestini? La scelta sarà tra Soleil Sorgè e Cecilia Zagarrigo, le due ragazze per le quali prova una fortissima attrazione. Con l’ingresso di Cecilia la situazione è cambiata e la scelta non sembra più tanto ovvia. La nuova corteggiatrice in poche settimane, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Sui social, Cecilia Zagarrigo continua a pubblicare messaggi dedicato a Luca e che anticipano quella che sarà la scelta del tronista.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni, Giulia si consola con un misterioso ragazzo.

Messa da parte nel duello per la conquista del bel tronista è Giulia Latini che ha ormai perso terreno rispetto alle rivali. Giulia Latini, nel corso dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, ha capito che non sarà lei la scelta di Luca Onestini. La corteggiatrice però non si è di certo buttata giù e una volta incassato il colpo ha trovato subito la persona con cui consolarsi. A rivelarlo è stata la stessa Giulia che ha pubblicato sui social una foto in cui appare serena e sorridente accanto ad un misterioso ragazzo. Ma nessuna love story in corso, quello al suo fianco è suo fratello. Meglio consolarsi in famiglia per ora.