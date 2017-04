Al Bano e Romina, le ultime news al 19 aprile 2017: nuovi eventi live insieme! Al Bano Carrisi e Romina Power hanno avuto una bellissima storia d’amore che ha fatto sognare generazioni di italiani. A volte, però, i problemi fanno allontanare le persone, ed i due si sono separati. Il sogno di ogni loro fan è però quelli di rivedere Al Bano e Romina ancora insieme, almeno sul palco, e questo sogno sembra essere diventato realtà: i due terranno insieme alcuni eventi live in Italia, e l’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Il successo della notizia è stato talmente grande che Al Bano Carrisi e Romina Power hanno deciso di aggiungere altre date al tour estivo, e presto saranno comunicate le date ufficiali e le città dove si terranno gli eventi live.

Al Bano e Romina, le ultime news al 19 aprile 2017: Al Bano continua il suo tour da solista.

Oltre ai concerti che terrà con Romina Power, Al Bano continuerà in estate anche il tour solista sia in Italia che all’estero. A breve verrà comunicato il calendario completo delle date. Nonostante il malore accusato da Al Bano qualche tempo fa, nessun concerto è stato annullato. Il cantante pugliese vuole continuare a cantare e a fare spettacoli, ma ha dovuto in ogni caso posticipare alcune date per assicurargli una perfetta ripresa fisica:i dottori che lo hanno avuto in cura gli hanno consigliati di rispettare un mese di riposo prima di tornare a tenere concerti.