Amici 2017 Ed. 16 anticipazioni quinto serale e registrazione sesta puntata serale!

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni quinto serale. Il quinto serale di Amici 2017 Ed. 16 ha segnato il ritorno di Emma Marrone nel ruolo di Coach dei Bianchi. La quinta punta del serale vedrà una serie di colpi di scena, a partire dalla partecipazione di Raz Degan, amatissimo dal pubblico, nei panni del quinto giudice, per passare ad una commovente lettera che Maria leggerà in puntata per Emma, per ringraziarla di aver accolto la proposta di tornare ad Amici, fino ad arrivare ad un finale a sorpresa che ha già fatto molto discutere. La squadra bianca e la squadra blu si sfideranno per tutta la puntata e due ragazzi finiranno al temuto ballottaggio, ma per volontà di Emma ed Elisa nessuno abbandonerà il programma.

Amici 2017 Ed. 16, quinto serale e registrazione sesta puntata.

Quindi alla fine del quinto serale di Amici 2017 Ed. 16 la Squadra Blu continuerà a vedere come componenti Federica Carta, Riccardo Marcuzzo, Andreas Muller, Cosimo Barra. La Squadra Bianca sarà invece composta da Mike Bird, Shady Cherkaoui, Sebastian Melo Taveira, Thomas Bocchimpani. La quinta puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16 andrà in onda in prima serata su canale 5 sabato 22 aprile 2017, mentre la sesta verrà registrata domenica 23 aprile 2017 e messa in onda sabato 29 aprile 2017.

Amici 2017 Ed. 16, le prime dichiarazioni di Oliviero dopo l’eliminazione ed il rapporto con Morgan.

Dopo l’eliminazione da Amici 2017 Ed. 16, Oliviero, il ballerino ex concorrente dei bianchi, si è raccontato a Tgcom 24, ed ha commentato la sua uscita:”Dentro la scuola non ti accorgi del tempo che passa, sei consapevole del fatto che puoi uscire ma non hai neanche il tempo di pensare. Devi solo fare bene. Sono soddisfatto del mio percorso, forse avrei potuto dare ancora tanto, ma sono contento così”.

Oliviero parla anche del rapporto con Morgan:”Con i ballerini si è sempre rapportato in modo carino e gentile. Con i cantanti, invece, essendo la musica la sua priorità, è stato protagonista di qualche scontro… ma credo lo abbia fatto sempre per il bene dei ragazzi”. Oliviero racconta anche i progetti futuri che lo attendono: “Tante audizioni, mi piacerebbe tornare in teatro e fare quello per cui ho studiato. Ho anche tante passioni, dall’arte alla moda. Ma sono hobby. Per ora mi concentro sulla danza”.