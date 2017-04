Amici 2017 Ed. 16, ultime news: Belen e Simona Ventura commentano l'uscita di Morgan da Amici!

Amici 2017 Ed. 16, ultime news. L’uscita di Morgan da Amici 2017 Ed. 16 ha fatto molto discutere. Anche Belen Rodriguez e Simona Ventura, in un’intervista al settimanale Chi hanno parlato della clamorosa uscita dal talent di Morgan. La Ventura ha dichiarato: “Conosco bene Morgan, a ‘X Factor’ eravamo io, lui e Mara Maionchi. (…) So la fatica che ha fatto Maria con Morgan, lavoriamo nella stessa squadra, ha messo tutta se stessa e tutta la sua pazienza, ma lui è andato oltre”. Simona Ventura commenta l’uscita di Morgan da Amici, e prosegue, come riporta Tgcom24: “È il giudice di talent che ha vinto di più al mondo, ma deve capire che i tempi sono cambiati, i ragazzi di oggi non capiscono i mezzi di ieri. E, quando non ti seguono più, vuol dire che è mancato qualcosa”.

Amici 2017 Ed. 16, ultime news. Belen Rodriguez commenta l’uscita di Morgan dal programma.

Anche Belen Rodriguez, nell’intervista doppia su Chi, alla vigilia della prossima esperienza insieme a Selfie, ha voluto dire la sua in merito alla discussione tra Maria De Filippi e Morgan: “Io penso che a volte la tv non sia riuscita ad educare, ed è un problema culturale. La maggior parte delle volte non sono mai d’accordo con il pubblico che fischia o applaude il coraggioso che si mette sul palco e si esibisce perché è troppo semplice applaudire il vincitore e linciare il nemico. Morgan per me è un genio ma questa volta ha sbagliato con i toni e con i comportamenti che ha avuto e in televisione non puoi permetterti di fare quello che vuoi perché la televisione può portare a decisioni che sono inevitabili quando si esagera. E’ una grande sconfitta ma questa volta sono d’accordo con Maria De Filippi”.

