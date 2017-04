Amici 2017, il daytime del 19 aprile 2017

Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 19 aprile 2017: i Bianchi chiedono la sostituzione di Morgan. I ragazzi della squadra Bianca sono ancora molto scossi per quanto successo durante il quarto serale, e si sfogano parlando di tutti i disagi che incontrano con Morgan: il loro coach è poco presente ale lezioni, , non è con loro quando provano i pezzi, se i ragazzi propongono un brano non lo accetta. Viene quindi fissato un incontro con Morgan, ed i Bianchi sono nella casetta ad aspettare il loro coach che , però, non viene: al suo posto si presenta un rappresentante, che chiede un incontro a telecamere chiuse. L’incontro non ha sortito gli effetti sperati: i ragazzi continuano a chiedere la sostituzione di Morgan. A questo punto, la produzione deve prendere dei provedimenti…

Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 19 aprile 2017: la proposta di Maria De Filippi.

Maria De Filippi è in diretta video con i ragazzi della squadra Bianca, e propone ai ragazzi un compromesso: chiedere ad Emma di seguirli, ma Morgan può continuare a proporre dei pezzi. I ragazzi sono dubbiosi: temono che Morgan posssa offendersi se i ragazzi non scelgono i pezzi da lui proposti ma quelli di Emma. Maria spiega che tra le condizioni proposte a Morgan c’è anche quella di accettare che altri propongano i pezzi. Mike teme un’influenza di Morgan su Boosta o sulla Celentano. Shady teme che ci possano essere altri episodi spiacevoli durante la puntata. Maria li rassicura e spiega: “Ho fatto tanto per non fare il programmacon delle polemiche, a metà puntata me ne volevo andare io”.

I ragazzi accettano la proposta di Maria, ma Morgan rifiuta categoricamente: è convinto che i ragazzi cambierebbero idea se potesse parlare loro. Chiede, così, un incontro con i Bianchi, ed i ragazzi iniziano ad attenderlo, ma… Ancora una volta Morgan manca all’appuntamento, e stavolta l’incontro era stato chiesto da lui. Il rapporto tra Amici e Morgan finisce.

Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 19 aprile 2017: Emma incontra i ragazzi.

Emma Marrone va a parlare con i ragazzi Bianchi. Tra Emma ed i ragazzi ci sono degli abbracci, i Bianchi sembrano molto felici di averla con loro. Emma spiega: “Sono qui perché credo fortemente nelle potenzialità di questo programma. Vorrei che arrivaste su quel palco con la serenità e con la gioia nel cuore. Avete qualcosa da dire, da chiedere?”. I ragazzi rispondono: “Grazie”. Emma propone una settimana di prova, una sola puntata. Poi decideranno insieme se è giusto continuare o no.