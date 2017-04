Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 19 aprile 2017: Roberto Giachetti viene intervistato da Radio Radicale. Roberto Giachetti ha aderito alla marcia di Pasqua e ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale dove spiega il perché della sua adesine e fa un punto della situazione dei provvedimenti a favore della situazione carceraria. “Purtroppo stiamo facendo l’ennesima marcia perché nonostante ci siano stati provvedimenti che abbiano migliorato un pò la situazione, i problemi non sono stati risolti alla radice”. Giachetti conosce bene la situazione delle carceri, in quanto spesso fa visita ai detenuti: “Io giro spesso nelle carceri, e più giro e più mi rendo conto che una parte consistente della popolazione carceraria è costituita da persone che hanno compiuto reati 20 – 30 anni fa e oggi si trovano a scontare pene minime e a vivere nel clima della galera che è bestiale”. Giachetti, infine, parla dei provvedimenti, comunque positivi, degli ultimi Governi: “Devo dare atto ai Governi di questi ultimi anni e al Ministro Orlando che ha prodotto dei provvedimenti che hanno migliorato la situazione, però non basta, si deve intervenire di più ma non bisogna farlo solo per la popolazione carceraria ma per la Giustizia”.

Ennesimo caso di tentato suicidio nelle carceri: un detenuto del carcere di Reggio Calabria ha provato ad impiccarsi nella sua stanza, ma è stato salvato dagli agenti di polizia penitenziaria, che sono prontamente intervenuti. L’uomo è di origine straniera, e si trovava nel reparto psichiatrico del carcere. A comunicare la notizia è il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria che ha elogiato il lavoro dei suoi agenti, sempre attenti nonostante la grave carenza di personale esistente in Calabria: “Ancora una volta, nonostante le gravi carenze di personale, la polizia penitenziaria è riuscita a salvare una vita umana. Ogni anno, infatti, sono più di mille i detenuti che vengono salvati dagli agenti. In Calabria esistono gravi carenze di personale di polizia penitenziaria, carenze che ammontano a circa il doppio di quelle di altre regioni. Nonostante ciò la direzione generale del personale non fa nulla per migliorare la situazione. L’attuale direttore generale del personale non ha posto in essere nessuna concreta iniziativa per risolvere gli annosi problemi di istituti come Reggio, Palmi, Crotone e Rossano”.