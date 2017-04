Antonella Clerici e Eddy Martens, le ultime news gossip ad oggi 19 aprile 2017

Antonella Clerici ed Eddy Martens: lui intervistato da Chi non usa parole d’affetto. Antonella Clerici ed Eddy Martens non sono più una coppia da tempo e sul settimanale ‘Chi’ adesso arrivano le parole dure del papà di Maelle. L’ex compagno di Antonella Clerici e padre di sua figlia Maelle ha attaccato sia la conduttrice che l’Italia e gli italiani, ecco quanto dichiara: “Antonella? No, non mi manca e nemmeno l’Italia. Una parte degli italiani mi ha offeso, deriso e umiliato. Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo. Quando Antonella mi ha portato a lavorare con lei in tv, sapendo che ce l’avrei fatta, ho subìto un linciaggio mai visto. Ho la nausea al solo ricordo”. Per quanto riguarda il rapporto con la Clerici afferma: “Meglio non parlarne. Le dico che mi manca mia figlia Maelle. Non posso educarla come vorrei e vivendo a distanza è tutto più difficile. La vedo durante le feste ‘comandate’. Ma non basta, mia figlia mi manca davvero”.

L’ex di Antonella Clerici Eddy Martens: parla di Antonella, di sua figlia e del nuovo compagno della sua ex.

Se la Clerici dopo l’addio a Martens non ha mai espresso parole contro il suo ex, Eddy invece parla di Vittorio Garrone, della sofferenza che sente per la mancanza di sua figlia e anche di Antonella, ma non ha parole d’affetto: “Se non si chiamasse ‘Garrone’, non lo sposerebbe. Ne sono certo. Io sono stato messo alla berlina anche da lei perché sono nato e cresciuto povero. Questa mia condizione è stata un bersaglio facile per i media italiani. Credo che ci sarebbe voluto più equilibrio nella nostra coppia. Più pazienza”, ha detto in proposito e poi continua: “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia, che amo, ma si litigava e basta. Non c’era mai il compromesso. Ok, io ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole. Ormai tutto è andato e mia figlia mi manca da matti”. L’ex di Antonella Clerici ha una nuova compagna, lei è Carmen Carrasco, ed è la mamam del calciatore della Nazionale belga e attaccante dell’Atletico Madrid Yannick Ferreira Carrasco. Anche la sua nuova fidanzata ha qualche anno in più lui, 6 per l’esattezza, ma non vuole sentire il termine toyboy.