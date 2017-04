La Marvel ha annunciato la colonna sonora tanto atteso per i Guardiani della Galassia Vol. 2, e sembra che James Gunn e l’equipaggio dei Guardiani ha superato se stessi, con un impressionante ed eclettico set list che guadagna veramente il nome di “Awesome Mix”. Il secondo film include più musica rock, tra cui dal 1970, e molte delle canzoni non sono davvero ben noti. C’è una ragione per questo. In un’intervista a Rolling Stone, Gunn ha detto molte delle canzoni sono favoriti personali della sua infanzia, tra cui “Lake Shore Drive” di Aliotta Haynes Geremia (un colpo regionale dalla zona di Chicago), mentre altri erano quelli oscuri suggerite dai fan. Gunn ha detto la maggior parte dei brani sono stati selezionati per servire scene specifiche o personaggi- per esempio, ha aggiunto, “My Sweet Lord” di George Harrison di relazionarsi con il padre di Star-Lord, Ego.

Guardiani della Galassia Vol. 2: la tracklist completa della colonna sonora del nuovo film.

Sapevamo già su alcune delle canzoni dal loro uso in rimorchi precedenti, come “Fox on the Run” di dolce (che non è in realtà nel film), ma alcuni degli altri sono piacevoli sorprese. Per esempio, io sono sempre felice di vedere qualche rappresentazione Electric Light Orchestra, anche se “Mr. Blue Sky” non è la mia canzone preferita di loro (anche se è una delle Gunn). Sorprendentemente, David Bowie di “Suffragette City” non è nella playlist, anche se è stata descritta in uno dei trailer. Particolarmente degno di nota in quanto Bowie era nella colonna sonora del primo film. In realtà, nessuno degli artisti della prima colonna sonora sono sul secondo.

Turn it up. The official setlist for #AwesomeMixVol2 has arrived. Download this Friday https://t.co/Nazp2oAbpS #GotGVol2 pic.twitter.com/aZoOr9vIAy — Marvel UK & Ireland (@MarvelUK) 19 aprile 2017



Tuttavia, la sorpresa più grande deve essere la canzone finale sul mix: “Guardiani Inferno” da The Sneepers … con David Hasselhoff. Gunn ha detto che questa è una canzone originale per il film, co-scritto da Gunn e il punteggio compositore Tyler Bates. Lo ha chiamato i Guardiani versione ‘del disco di Meco Star Wars tema, e ha detto che hanno reclutato Hasselhoff per questo, perché lui è uno di icone d’infanzia di Peter Quill. Le Sneepers sono una razza di alieni nell’universo Marvel, ma non è chiaro se faranno effettivamente essere nel film o se è solo un uovo di Pasqua menzione per i fan della Marvel. La colonna sonora è in uscita venerdì 21 aprile 2017.



Ecco la lista completa della colonna sonora dei Guardiani della Galassia Vol. 2:

“Mr. Blue Sky” — Electric Light Ochestra “Fox on the Run” — Sweet “Lake Shore Drive” —Aliotta Haynes Jeremiah “The Chain” —Fleetwood Mac “Bring It On Home To Me” —Sam Cooke “Southern Nights” —Glen Campbell “My Sweet Lord” —George Harrison “Brandy (You’re A Fine Girl)” — Looking Glass “Come A Little Bit Closer” — Jay and the Americans “Wham Bam Shang-A-Lang” — Silver “Surrender” — Cheap Trick “Father and Son” — Cat Stevens “Flash Light” — Parliament “Guardians Inferno” — The Sheepers feat. David Hasselhoff