Guida tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di mercoledì 19 aprile 2017

Guida tv completa di mercoledì 19 aprile 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 19 aprile 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Amiche da morire. Su Canale 5, invece, vedremo la partita di Champions League Barcellona – Juventus. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di mercoledì 19 aprile 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il film Amiche da morire, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore. Olivia è felicemente sposata con il pescatore Rocco nutre dei dubbi sulla fedeltà del marito e chiede consiglio a Gilda, una prostituta… Su Rai 2 verrà trasmesso il programma Made in Sud, con Gigi D’Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.

Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Chi l’ha visto, l’attesa trasmissione di Federica Sciarelli che propone casi nuovi e casi irrisolti.

La guida tv di mercoledì 19 aprile 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5, invece, vedremo la partita di Champions League Barcellona – Juventus. Le due squadre si giocano un posto in semifinale. Su Rete 4 andrà in onda il film Io sto con gli Ippopotami. Siamo nel 1950 in Africa, colonia britannica. Tom, in Swaziland, organizza safari per turisti. Un giorno arriva il rubacuori Slim, ed iniziano le scaramucce…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. Durante l’estate Danny Zuko, incontra una ragazza austaliana, Sandy Olsson. I due si innamorano anche se Sandy alla fine delle vacanze deve tornare in Australia. Sandy, però, riesce a restare negli USA, e si iscrive alla stessa scuola di Danny…

Guida tv: i programmi tv di mercoledì 19 aprile 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Mercoledì sera, 19 aprile 2017, su La7 andrà in onda La Gabbia open, trasmissione condotta da Gianluigi Paragone con tanti dibattiti su temi di attualità.