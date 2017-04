Juventus, Allegri: “servirà grande forza mentale. Giocheremo per fare gol”! È tutto pronto al Camp Nou per la sfida di questa sera, mercoledì 19 aprile, valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2016/17. Barcellona e Juventus si affrontato dopo il 3-0 dell’andata, firmato Dybala (doppietta) e Chiellini. Ci saranno quasi 100mila spettatori a incitare i blaugrana, ma sono attesi anche 5mila juventini che hanno raggiunto la metropoli catalana con ogni mezzo possibile. Nel frattempo Allegri predica calma e lucidità. La formazione sarà la stessa dell’andata: (4-2-3-1) Buffon, Dani Alves-Bonucci-Chiellini-Alex Sandro, Khedira-Pjanic, Cuadrado-Dybala-Mandzukic, Higuain.

Paula Dybala ha recuperato dopo la contusione subita alla caviglia nella ripresa di Pescara-Juventus. All’andata fu protagonista, infilando Ter Stegen per due volte. “Dybala sta bene, la formazione non credo che la cambierò, al massimo qualche aggiustamento tattico ma con gli stessi protagonisti” ha dichiarato Allegri. L’allenatore bianconero sa che non potrà puntare solo a difendersi perchè “la fragilità difensiva del Barcellona l’abbiamo vista a Torino – ha aggiunto il livornere – e non credo che sia scomparsa nel giro di una settimana. Lavoreremo su quella, giocando per fare almeno un gol. Se ci dimenticheremo del 3-0 dell’andata e resteremo sempre freddi e lucidi potremo passare il turno. E non avremo fatto niente: questa è solo una tappa verso Cardiff.”

Luis Enrique invece crede nella remuntada e prova a caricare al massimo l’ambiente: “ci bastano tre reti rispetto alle quattro o sei che ci occorrevano col Psg. E abbiamo dimostrato che possiamo segnarle anche in tre minuti.” Se facciamo il primo gol, il secondo lo farà il Camp Nou e il terzo verrà da se. La Juve potrebbe segnare un gol, quindi quasi sicuramente ne serviranno cinque“. Una guerra di nervi tra due tecnici esperti che allenano due delle migliori squadre al mondo. Nel frattempo il Barca ritrova Sergi Busquets, squalificato all’andata. Anche Mascherano sarà della partita, nonostante un problema al muscolo gemello del polpaccio che aveva fatto preoccupare lo staff del Barcellona. L’asturiano potrebbe cambiare modulo passando alla difesa a 3. Fischio d’inizio alle 20:45, diretta TV su Canale 5 e Premium Sport.