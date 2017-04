La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 19 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 19 Aprile 2017. La prova del cuoco, il cooking show quotidiano condotto da Antonella Clerici torna in onda oggi alle 11:50 su Rai Uno. Ricette per tutti i gusti, ma anche molto altro: appuntamenti fissi con maestri e maestre di cucina, rubriche di approfondimento sulle materie prime, sfide tra cuochi stellati e appassionati di cucina, gare a premi tra gente comune. Attendendo le anticipazioni di oggi ricordiamo che nella puntata di ieri 18 Aprile 2017 abbiamo visto Hiro Shaggy che ci ha presentato le crespelle di primavera con il grano saraceno che dona alla crespella un particolare colore ambrato. La crespella è stata poi farcita con ricotta, asparagi lessati, fiori di zucca, formaggio grattugiato e un tuorlo d’uovo centrale per poi informare il tutto a 200° per cinque minuti.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 18 Aprile 2017.

Il menù del pomodoro per la sfida dei cuochi prevedeva incavati al pesto rosso e poi a seguire alette fritte con una salsa al peperone leggermente piccante. Il menù della squadra verde prevedeva gnocchi di erba e ricotta conditi al burro e anacardi tostati e orata cotta in padella con accompagnato di scalogno. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra verde . Vedremo a breve chi vincerà la sfida di oggi.