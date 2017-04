Paola Barale a Verissimo sabato 22 aprile 2017. Paola Barale sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 22 aprile 2017. Secondo le primissime indiscrezioni, la Barale avrebbe smentito un possibile ritorno di fiamma con Raz Degan , ed avrebbe dicharato:”Per anni ho tentato di inseguirlo senza successo, ora mi sono stancata”. Inoltre, ad una signora del pubblico che le avrebbe detto: “donna fortunata a stargli vicino”, la Barale avrebbe replicato:”Solo perché non lo conosce bene”. Per saperne di più bisognerà attendere sabato 22 aprile 2017, per la nuova puntata di Verissimo. Intanto, la bella Paola starebbe trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Capri, mentre Raz Degan sarebbe stato ospite nel programma Amici, come giudice speciale del quinto serale.

Le dichiarazioni precedenti di Raz Degan a Verissimo.

In molti sono rimasti stupiti dalle parole delle Barale, date le dichiarazioni di Degan nella sua partecipazione a Verissimo della scorsa settimana. Il modello israeliano, vincitore dell’edizione 2017 del reality, nella puntata di ‘Verissimo‘ andata in onda sabato 15 aprile 2017, aveva parlato anche di Paola Barale, ed aveva dichiarato: “La notte passata con Paola sull’isola è stata una boccata d’aria sana, prima stavo un po’ in apnea. Io mi sono trovato in una dinamica inaspettata, dovevo aggiustare il tiro e non avevo confronti con l’esterno. Quando è arrivata Paola mi ha dato la conferma che non stavo sbagliando, lei sapeva realmente come stavo. Ringrazio la bionda con tutto l’affetto del mondo, alla quale va in gran parte il merito di questa esperienza”.