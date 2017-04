Pensioni anticipate, Ape. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato il decreto attuativo dell’Ape sociale, misura per le pensioni anticipato con il costo a carico dello Stato. Il testo passerà ora al vaglio del Consiglio di Stato e successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’Ape social entrerà in vigore il 1° maggio 2017 e dsarà possibile presentare le domande per l’accesso a partire da tale data e fio al 30 giugno.

Pensioni future e possibili riforme. L’analisi di Baretta.

Il sottosegretario al Ministero dell’economia, Pier Paolo Baretta, ha analizzato su “Il Sole 24 ore” gli ultimi dati sull’invecchiamento della popolazione italiana ed il calo delle nascite, definendo il quadro attuale una “piramide rovesciata”con la base della piramide che “si sposta verso l’alto, verso un … Paese per vecchi”. Una delle prima conseguenze è che “il divario economico e di benessere tra giovani e adulti cresce e preme sul sistema pensionistico pubblico”.

Baretta ha sottolineato che il pagamento delle pensioni non è compensato dai contributi di chi lavora. In altre parole, “a fronte di entrate fiscali ridotte, anche a causa della lunga crisi, è sempre più difficile finanziare un welfare di carattere espansivo, che riesca a garantire ai giovani le stesse prestazioni dei padri”. Le soluzioni a lungo termine prospettate dal sottosegretario consistono nel favorire un’integrazione esplicita e organica tra pubblico e privato ed “avviare una coraggiosa riforma del sistema fiscale a cominciare dalle tax expenditures”.

Nell’immediato, invece, si dovrebbe agire sul fronte economico, sociale e fiscale, ad esempio con la fiscalizzazione dei percorsi di studio, la decontribuzione per i nuovi assunti, i percorsi di solidarietà intergenerazionale, le esperienze collettive di tutele allargate. Infine, per Baretta, “vanno favoriti percorsi comunitari che ottimizzino le prestazioni. I fondi pensione, ma anche quelli sanitari. Va in questa direzione la scelta fatta nella ultima legge di bilancio di sostenere i sistemi di welfare aziendale”.

Riforma delle pensioni. Il saggio di Damiano e Gnecchi.

Le pensioni e le riforme del sistema previdenziale, con un focus sula legge Fornero sono l’argomento del saggio scritto da Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro alla Camera e Maria Luisa Gnecchi, capogruppo del Pd nella stessa commissione, dal titolo:”Pensioni: la riduzione del danno. Problemi sociali e soluzioni legislative dopo i governi Berlusconi e Monti”. Il libro, che uscirà il 6 maggio prossimo, presenta alcune ipotesi di riforma delle pensioni.

In un’intervista ad “Alto Adige”, l’on. Gnecchi ha affermato:” “Ci rendiamo conto che le persone non capiscono le difficoltà di fare le riforme. Tutti ormai ammettono che la riforma Fornero è stata troppo pesante e che le donne sono in credito, ma cambiare è difficile. In primo luogo perché mancano le risorse e perché l’Inps dovrebbe collaborare fornendo i dati precisi, invece non è così. C’è un capitolo contro l’Inps”.

Pensioni ed Inps. La denuncia di Gnecchi.

Ghecchi ha sottolineato che l’Inps collabora poco con i legislatori. In particolare, come riportato da “Il Corriere dell’alto Adige”, ha affermato:”Per quanto riguarda ad esempio la staffetta generazionale, una legge provinciale già approvata sia per Bolzano che per Trento, l’Inps non riesce a collaborare in modo che essa possa diventare una realtà per i lavoratori”.

Il problema si manifesta anche a livello nazionale, sottolinea il Corriere dell’alto Adige, infatti i capigruppo della Commissione lavoro hanno manifestato recentemente “per la mancata conoscenza dei dati, che impedisce di dare risposte a esigenze che attendono da tempo». Gnecchi ha chiarito: “Ormai questa situazione rende impossibile l’attività legislativa, visto che l’Inps continua a latitare sulle informazioni richieste da vari gruppi parlamentari”.