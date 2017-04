Tagli capelli corti, cortissimi, pixie, rasati, medi: tagli di tendenza e di moda per l'Estate 2017!

Tagli capelli corti 2017, tutti i tagli particolari. L’estate è vicina e porta con sè tanta voglia di cambiamento. In fatto di tendenze capelli l’estate 2017 vedrà in primissimo piano i tagli corti particolari con i quali sconvolgere il nostro look. I tagli capelli corti del 2017 sono estremamente di tendenza e sono perfetti per tutte quelle donne che se la sentono di osare e si abbinano alla perfezione con colorazioni di capelli originali, come il platino, il grigio, i colori pastello e i colori metallici, tutti di grandissima tendenza in questo 2017.

Tagli capelli particolari da sfoggiare per la primavera estate 2017.

Tra i tagli di capelli corti particolari per la prossima stagione, le passerelle ci propongono cosiddetto taglio a scodella, ovvero quel caschetto paro cortissimo la cui linea di taglio si trova sopra le orecchie. La parte inferiore può essere anche portata rasata o cortissima. Tra i tagli capelli corti del 2017 si inserisce sicuramente anche il pixie, rasato sulla nuca e più lungo sul davanti, taglio di capelli è perfetto anche per le ragazze dai capelli ricci, in quanto la parte superiore può essere portata riccia e voluminosa.

Tagli capelli per la primavera estate 2017: vincono le linee nette.

È la volta dei tagli di capelli netti che saranno protagonisti della prossima primavera estate 2017. Niente mezze misure, dunque, niente code o trecce, niente colori nuovi. Un taglio che, nonostante cortissimo, darà sempre la possibilità di stupire con hair styling molto chic e iper- femminili, come quello proposto da Michelle Williams negli ultimi mesi, un pixie cut cortissimo, biondo platino. Prima di decidere per tagli di capelli così radicali è importante valutare sia la forma del volto che quella della testa.