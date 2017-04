Tagli di capelli primavera/estate 2017: il bob destrutturato. Avete voglia di cambiare look? Questo è il momento giusto. I tagli di capelli medi, corti e lunghi per la primavera estate puntano i riflettori su un look facile da portare. Non mancano anche le proposte più definite, come i bob o gli hair look con boccoli strutturati. Per chi ama i tagli di capelli medi non si può non prendere in considerazione il bob destrutturato.

Si tratta di un caschetto molto scalato ai lati del viso che gioca su un continuum di pieni e vuoti allo scopo di alleggerire chiome pesanti e dare maggiore dinamismo e armonia. Proprio per questa sua caratteristica, il taglio bob destrutturato – che può essere definito una sorta di versione rock del classico carrè – rappresenta un’ottima opzione per chi ha capelli mossi o ricci, che grazie alle scalature potranno essere così gestiti con maggiore facilità, scongiurando il pericolo di un haircut eccessivamente ribelle e voluminoso.

Tagli capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli medi.

Lughezze mosse e scalate, frange, proposte punk-chic e hair style sleek – effetto bagnato. I tagli di capelli medi sono tra i più gettonati perché incorniciano il viso con un tocco di originalità.