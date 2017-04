Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti, medi e lunghi per la bella stagione. Siamo ormai addentrati nella primavera/estate 2017 e la bella stagione invita a un rinnovamento del look, sia in fatto di taglio di capelli che di colore. La scelta è vasta, tra tagli di capelli corti, e cortissimi, bob, lob, shag e sfilature sulle lunghezze e frangette. Per chi ha voglia di cambiare è il momento giusto, complici le tante novità capelli che arrivano dai saloni e il desiderio di rinnovamento che ogni primavera porta con sé. Tra i tagli di capelli corti, medi e lunghi c’è solo l’imbarazzo della scelta. La prima novità in tema di tagli di capelli sono i tagli di capelli corti ma con ciuffo, long bob anni ‘70 e degradé in calde tonalità, ila nuova stagione offre stili diversi e colorazioni delicate adatte ad ogni esigenza.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i rimedi per chi ha capelli ricci.

E per chi ha i capelli ricci e ribelli? Mettetevi il cuore in pace, perché le tendenze capelli ricci estate 2017 sono wild! Sulle passerelle delle fashion week di tutto il mondo il capelli ricci sono protagonisti. Sono due le principali tendenze di capelli ricci per l’estate 2017. Ovvero ricci a tutto volume e effetto bagnato. Il comune denominatore é il desiderio di creare look naturali, volutamente wild. Se per natura avete una chioma riccia e voluminosa, sfruttane il potenziale fashion!