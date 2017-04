Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli ispirati agli anni '70 e '80

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti. Con la nuova stagione cresce il desiderio di voler cambiare il proprio look e ad alcune balena l’idea di darci davvero un taglio in tutto i sensi. Per chi ha un viso regolare e tanta voglia di mettersi in gioco i tagli di capelli corti non lasciano che l’imbarazzo della scelta. Sono tagli di capelli che o si amano follemente o è meglio orientarsi verso altre soluzioni. Per chi ama il corto ma non troppo potrà optare per un taglio di capelli medio e con la frangia. Per chi ama i tagli di capelli lunghi la regola da ricordare è lunghi sì ma soprattutto morbidi.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: le tendenze anni ’70-’80.

Le novità capelli primavera/estate 2017 riguardano tutte le donne in cerca di un’ispirazione da proporre al proprio hair stylist. La moda di questo periodo riesce a soddisfare anche le più esigenti, perché le opzioni tra le quali destreggiarsi non mancano. Dai pixie cut, amatissimi dalle star di tutti i tempi, agli undercut da red carpet. Alcuni stili però non conoscono crisi. È il caso del long bob che però si rinnova, con le scalature per far emergere la parte più wild che è in noi. La versione messy con frangia è l’ideale per le amanti e nostalgiche degli anni ‘70, per quel look sexy ma non troppo perfetto. Se invece siete fan del super liscio, lo sguardo è rivolto agli anni ‘80: oggi come allora il long bob è liscio e con frangia.