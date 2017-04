Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma insiste nei confronti di Marco. Le ultime news e anticipazioni di Uomini e Donne ci informano sulle ultime vicende amorose. Questa volta si parla del trono over e in particolare di Gemma Galgani, protagonista indiscussa del parterre femminile. La torinese è sicura che il cinquantaquattrenne Marco Firpo provi qualcosa di più di un semplice sentimento di amicizia e ha deciso di invitarlo a pranzo. Il cavaliere ha però ribadito di non voler iniziare qualcosa di più impegnativo con la Galgani. Quest’ultima non si è arresa nonostante la perentoria risposta di Firpo. Gemma ha sottolineato che Marco è bloccato dalla brusca interruzione del rapporto in autunno.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma e Marco hanno trascorso il giorno di Pasqua insieme?

La dama torinese e il cavaliere Marco sono stati anche protagonisti di un’esterna romana. Quest’ultimo ha invitato in più di una circostanza la dama a trascorrere la Pasqua insieme. Marco Firpo ha precisato che avrebbero festeggiato ‘in amicizia’. Dal canto suo Gemma ha ribadito di avvertire qualcosa di più importante nei confronti dello spezzino. A questo punto la dama ha dedicato una serie di canzoni d’amore al cavaliere del trono over di Uomini e donne. Il cavaliere cederà a cotante avance? Intanto Gemma con un post sui social lascia qualche dubbio. Non fa nessun riferimento al cavaliere Marco ma dice di aver trascorso una piacevole e felice giornata di Pasqua.