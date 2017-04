Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una Rosa Perrotta inedita. Rosa Perrotta è una delle due troniste dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La sua presenza al programma è stata da subito molto discussa, sia per la sua antecedente conoscenza con il corteggiatore Alex, sia a causa di alcune segnalazioni che affermano che lei stia ancora con il suo storico fidanzato e che quindi sia andata a Uomini e Donne soltanto per avere maggiore visibilità. Ma non finisce qui. Durante una puntata di “Uomini e donne”, l’opinionista Gianni Sperti ha preso ancora di mira Rosa Perrotta questa volta segnalando un video che gira sul web che vede protagonista proprio la bella tronista. Si tratta del video musicale di Rosario Mallardo che canta “Via da te”. Nelle immagini Rosa si presenta poco vestita in scene molto provocanti e sexy.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Fabrizio Corona e Rosa Perrotta in un video hot.

Nel video a sorpresa, appare come special guest Fabrizio Corona che prende la ragazza e l’abbraccia. La clip racconta una storia d’amore e di passione dove c’è una versione di Rosa inedita e molto sexy. Tutto ciò non fa altro che far aumentare i chiacchiericci intorno alla tronista.