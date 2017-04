Albano Carrisi, le ultimissime news ad oggi 20 aprile 2017!

Albano Carrisi, ultime news ad oggi 20 aprile 2017. Poco prima di Natale Albano ha avuto un infarto e un intervento chirurgico d’urgenza. Poi, poche settimane fa, un’ischemia. Il cantante pugliese è tornato a parlarne ospite della trasmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora‘. “Come sto oggi? Sto bene grazie a Dio, il mio cuore ha fatto i suoi capricci, il cervello, per non farlo sentire da solo, ha fatto lo stesso. Ma ho resistito bene a queste due bottarelle e mi sto riprendendo”, ha detto.

Albano Carrisi, ultime news ad oggi 20 aprile 2017. Il cantante riprenderà il suo tour!

I suoi fan in giro per il mondo possono comunque stare tranquilli, il prossimo tour di Carrisi è confermato, anche se le prime date sono state per forza di cose posticipate. “Si, il tour è confermato. Avrei iniziato il 22 aprile, con un concerto a Zurigo, ma mi hanno detto di cancellare tutto per trenta giorni, è la prima volta che mi succede. Sarò fermo fino al giorno del mio compleanno, il 20 maggio, quando mi esibirò in Bulgaria”, ha spiegato Al Bano.

Intanto c’è bisogno di riposarsi e il modo migliore è farlo in compagnia degli affetti più cari e nei luoghi in cui ci si sente davvero bene. “Mi riposerò a casa con Loredana e con i miei figli, e mi occuperò intensamente del mio vino e dei miei terreni”, ha detto.