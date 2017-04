Amici 2017 Ed. 16, le ultime news di Ambra Angiolini. Bellissima, raffinata, elegante e sempre molto ragionevole nei sui giudizi all’interno della trasmissione Amici 2017 Ed. 16, che l’ha consacrata nei panni di giudice speciale accanto ad Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti ed Ermal Meta. Stiamo parlando dell’affascinante attrice Ambra Angiolini, che tra poche ore spegnerà le sue prime 40 candeline. L’attrice in occasione dell’evento ha parlato con il settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘, raccontato anche che le piacerebbe avere un terzo figlio. Rivelando i piani per il suo futuro, ha detto ridendo: “Vedo ancora un altro bambino, anche due. Il problema è che a questo punto… non saprei con chi farli”.

Amici 2017 Ed. 16, Ambra Angiolini si racconta alla vigilia di un traguardo importante.

Riguardo le sue passioni la Angiolini ha poi confessato di essere molto attratta dalla montagna. “Mi piace l’arrampicata, vorrei provare a raggiungere un campo base dell’Everest ora che i miei figli stanno diventando più grandi. Per ora ‘ballo’ tra Roma e Brescia come una vera pendolare per stare il più possibile accanto a loro. Mi è capitato di finire le riprese, fare sei ore di viaggio in auto solo per addormentarmi con loro, per poi ripartire all’una di notte e tornare a Roma”, ha detto.

“Ho vissuto così tante vite in questi 40 anni che non nutro sogni particolari di carriera. Ci sono tante cose che voglio fare, ma non le scrivo in liste e non le metto in agenda. Oggi intravedo una sola costante: il teatro. E vedo un futuro nel cinema con ruoli adatti a una donna della mia età. Ma le scelte cardine della mia vita le ho già fatte quasi tutte, forse perché io a 30 anni nella testa me ne sentivo già 10 in più”, ha rivelato.