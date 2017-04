Amici 2017, il daytime e le ultime news ad oggi, 20 aprile 2017

Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 20 aprile 2017: i Blu vanno a cena al ristorante. Mentre i Bianchi preparano il serale con Emma Marrone, i Blu escono dalla casetta e vanno a cena fuori. Alla comunicazione della notizia, i ragazzi sono felicissimi e si preparano con entusiasmo e con molta fretta: per vestirsi hanno un tempo stabilito! Giunti al ristorante, i ragazzi brindano con dello champagne ed iniziano a scegliere il menu. L’antipasto è rigorosamente a base di pesce. I ragazzi cenano in allegria, tra un boccone ed un bicchiere di vino, e si concedono anche dei momenti per ballare. Le ore liete, però, finiscono, e ben presto è ora di rientrare nella casetta: il giorno successivo ci sono le prove, ed i ragazzi devono essere ben riposati.

Amici 2017 Ed. 16, il daytime del 20 aprile 2017: Emma prova con Thomas.

I Bianchi, intanto, si preparano per il serale. Emma Marrone prova con Thomas e insieme cantano “Hai il sole negli occhi” di Tiziano Ferro. I ragazzi bianchi sono ancora scossi per quanto successo durante la settimana, ma sono determinati a studiare e a prepararsi al meglio.