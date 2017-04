Amici 2017, le anticipazioni e le news del quinto serale: Emma e Stefano balleranno insieme

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni del quinto serale di sabato 22 aprile 2017: la richiesta di Emma ed Elisa. Il quinto serale di Amici 2017 Ed. 16 è stato registrato durante il giorno di Pasqua, e abbiamo già svelato alcune importanti anticipazioni. Dopo l’addio di Morgan, a guidare la squadra Bianca è Emma Marrone, che ha preso a cuore la sorte dei ragazzi e vuole cercare di farli arrivare al serale quanto più tranquilli è possibile. Ma i ragazzi sono ancora molto scossi: questa, per loro, è stata una settimana molto difficile, in quanto l’accaduto ha influito sulle prove e sulla preparazione al serale. Per questo, una volta che durante la registrazione della quinta puntata a rischio eliminazione sono finiti Thomas e Cosimo, sia Elisa che Emma hanno chiesto a Maria che, per questa puntata, nessuno dei due ragazzi fosse eliminato. La conduttrice ha acconsentito, annunciando, però, che dalla prossima settimana il meccanismo ritorneràa funzionare come sempre e che quindi ci sarà un eliminato…

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni del quinto serale di sabato 22 aprile 2017: la particolare sfida di inizio gara.

Sul quinto serale di Amici 2017 Ed. 16 ci sono nuove, importanti anticipazioni. Emma Marrone e Stefano De Martino apriranno la puntata serale ballando insieme e sfideranno Marcello Sacchetta e Elisa per decidere chi tra le squadre dei Bianchi e de Blu dovrà iniziare la gara.