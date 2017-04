Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 20 aprile 2017: l’intervista di Walter Verini a Radio Radicale. Tra i personaggi di spicco nella politica italiana che hanno partecipato alla Marcia organizzata da partito Radicale che si è tenuta nel giorno di Pasqua, vi è Walter Verini. Intervistato da Radio Radicale, ha spiegato il perché della sua partecipazione alla marcia per l’amnistia e ha elogiato il ruolo svolto dai Radicali, meritevoli di tenere sempre un faro acceso sull’argomento. “I Radicali hanno il merito di tenere acceso un faro. Tutte le parole d’ordine dei Radicali non le condivido ma credo sia giusto tenere acceso un faro su temi come quello della detenzione e delle condizioni delle carceri nel nostro paese”.

Verini ha spiegato che “Il lavoro fatto in questi anni penso vada nella direzione giusta anche se siamo ancora al 10%. Nel mese di maggio dovremmo approvare in via definitiva alla Camera la riforma del processo penale che contiene anche la riforma dell’ordinamento penitenziario”. La riforma, consentirà di fare un bel passo in avanti e permetterà di realizzare quello che dice la Costituzione, cioè rieducazione e reinserimento sociale”.

Verini ha spiegato l’importanza dei programmi di rieducazione all’interno delle carceri: Investire in umanità, rieducazione e reinserimento significa anche investire in sicurezza. Se un cittadino che ha sbagliato sconta una pena ed esce rieducato con un mestiere, con un diploma, difficilmente torna a delinquere, quindi è un investimento in sucirezza per tutti i cittadini”.