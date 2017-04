Belen Rodriguez e Simona Ventura, le ultime news gossip ad oggi 20 aprile 2017!

Belen Rodriguez e Simona Ventura, le ultime news gossip. Nel nuovo numero di ‘Chi‘ c’è un’interessante intervista a Belen Rodriguez. A farle le domande, però, stavolta non è stato un giornalista, ma la collega Simona Ventura. A maggio ricomincerà infatti Selfie, condotto da quest’ultima con Belen inviata. La showgirl argentina ritroverà nel programma, seppur a distanza perché lui sarà in studio, l’ex marito Stefano De Martino. E così la Rodriguez spiega perché ha fatto fatica ad accettare questo compito per il programma: “Spesso mi hanno accusata di voler vivere di gossip e così ho pensato: “Non voglio ricominciare questo teatrino”, anche perché stiamo facendo un bel lavoro e non deve essere coperto dalle chiacchiere”. Poi Belen si confessa alla Ventura: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai “no” che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18″.

La conduttrice le ha ricordato di quando, ormai parecchi anni fa, lei le chiese di partecipare all’Isola dei Famosi per potersi permettere una casa in affitto, visto che il fidanzato dell’epoca, Marco Borriello, le metteva le valigie fuori di casa ogni volta che litigavano. “Finivo sempre a fare il giro dell’isolato con la mia macchina comprata a rate. Vedi come sono cambiata, ora sono io che mando via la gente… scherzo!”, ha detto ridendo la showgirl argentina.Poi Belen ha smentito di essere ricorsa in maniera massiccia alla chirurgia estetica. “Pensano tutti che sia rifatta da capo a piedi! Confesso che ho fatto qualche punturina in viso ma sono arrivata alla conclusione di non fare più niente. A 21 anni ho rifatto il seno perché ero nel mondo dello spettacolo e mi sentivo insicura, ma se tornassi indietro non lo rifarei. La chirurgia deve puntare all’armonia, alla sottrazione, ma lo capisci con l’età e con gli errori”, ha detto.

Infine la Rodriguez ha scherzato sul fatto che i suoi compagni diventano sempre più belli dopo essere stati con lei. “Ho sempre goduto nel vedere le donne diventare più belle, e vale anche per gli uomini. Ogni volta li faccio diventare più fighi, guarda le foto dei miei ex prima e dopo che sono stati con me, ho lasciato loro in eredità la grande bellezza…”, ha dichiarato.