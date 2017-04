Guido Maria Brera e Caterina Balivo tra pochi mesi diventeranno nuovamente genitori. Il manager si è raccontato al settimanale Vanity Fair, rivelando come la sua vita sia cambiata grazie a lei. “Sono nato con una specie di malessere esistenziale. Se fai un lavoro dove devi sempre chiederti che cosa può andare storto, ti abitui a vedere il lato negativo delle cose. Da questo punto di vista Caterina mi ha fatto molto bene: mi sdrammatizza”, ha raccontato.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera, le ultime news.

Della Balivo, però, Guido pensa un gran bene ed è convinto che sia una delle poche donne a non avere difetti, o a nasconderli davvero bene. “Tra uno spaghetto alle vongole da solo in riva al mare e andare a cercare una ragazza, ho sempre preferito il primo. Sarà che in una donna vedo subito i difetti, e mi fisso su quelli. Quindi, o Caterina non ha difetti, oppure è stata brava a nasconderli”, ha affermato.

Lei, per lui, ha invece imparato ad apprezzare la montagna. “Ci viene per me: mio figlio grande è in un collegio per sciatori in Svizzera e Costanza. Maria (altra sua figlia, ndr) si è trasferita a Milano per studiare. Caterina non amava particolarmente la montagna, ma quando siamo lì stiamo bene. Ha rinunciato a tantissime cose per me perché, per il suo lavoro, avrebbe dovuto fare molta più vita sociale. Ogni tanto si lamenta che vorrebbe andare a Cortina o a Sankt Moritz dove c’è gente”, ha raccontato.