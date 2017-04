Champions League, Barcellona-Juventus 0-0, bianconeri in semifinale: la cronaca della partita. I tifosi bianconeri sognavano un epilogo così. Dopo il 3-0 dell’andata arriva un’altra prestazione perfetta della squadra di Max Allegri, che riesce a mantenere la propria rete inviolata in uno dei templi del calcio mondiale. A Barcellona finisce 0-0 e la Juventus vola così in semifinale di Champions League per la seconda volta in tre anni (la terza semifinale europea in quattro anni, contando anche quella dell’Europa League 2013/14). I catalani sono scesi in campo con il 4-3-3 titolare, ad eccezione di Mascherano (out per un polpaccio malandato). Jordi Alba a destra e Sergi Roberto a sinistra, Busquets, Rakitic Iniesta a centrocampo e la MSN in avanti.

La Juventus risponde con il 4-2-3-1 dell’andata, con le “quattro punte” e i due terzini brasiliani Alves e Sandro. Stessi uomini ma atteggiamento tattico più prudente per reggere l’urto degli assalti blaugrana. Parte bene la Juventus. Higuain va vicino al gol con un destro al volo sopra la traversa al 13′ e con una zampata lenta bloccata da Ter Stegen, al 38′. Il Barcellona attacca soprattutto nella seconda parte del primo tempo e sfiora il palo alla sinistra di Buffon con un diagonale di Messi al 31′. Nella ripresa i bianconeri rinculano e ripartono in contropiede sfiorando il gol in un paio di occasioni con Cuadrado e Lemina (subentrato al colombiano). Il Barcellona assedia la Juventus nella propria area ma il muro bianconero regge fino alla fine. Le due occasioni più pericolose capitano sul sinistro di Messi al 58′ (deviato da Chiellini) e su quello di Sergi Roberto al 70′.

Buffon non ha fatto parate significative a parte un intervento provvidenziale su un cross velenoso sfiorato da Mascherano. A fine partita Neymar scoppia in lacrime e viene consolato da Dani Alves e dagli altri sudamericani della Juve. I bianconeri vendicano la sconfitta in finale del 2015 e compiono un’impresa epica. Erano quattro anni (Barcellona-Bayern 0-3 del 1° maggio 2013) che i catalani non segnavano gol in Champions al Camp Nou. Inoltre con Luis Enrique i blaugrana avevano sempre vinto nel proprio stadio. Capolavoro tattico di Allegri che centra la semifinale e si gode una squadra matura e completa. Migliori in campo: Bonucci e Chiellini, monumentali. Appuntamento a domani, venerdì 21 aprile 2017, per il sorteggio delle semifinali tra Juventus, Atletico Madrid, Real Madrid e Monaco.