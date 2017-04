La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 20 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 20 Aprile 2017. Il cooking show quotidiano condotto da Antonella Clerici La prova del cuoco, è in onda dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Tante ricette verranno proposte per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. Appuntamenti fissi con maestri e maestre di cucina, rubriche di approfondimento sulle materie prime, sfide tra cuochi stellati e appassionati di cucina, gare a premi tra gente comune.

La prova del cuoco: anticipazioni, ricette e sfide.

Attendendo le anticipazioni di oggi ricordiamo che nella puntata de La prova del cuoco di ieri 19 Aprile 2017 abbiamo visto la ricetta per fare i coniglietti, una delle ricette sprint perfetta anche da fare con i bambini. Una ricetta non solo per il periodo di Pasqua ma anche per tutta la primavera e per le feste dei più piccoli, risulterà essere davvero deliziosa. L’impasto può essere anche utilizzato per tante altre idee, quindi anche per fare dei panini o creare altre forme.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 19 Aprile 2017.

Nella sfida dei cuochi di ieri il menù del pomodoro rosso prevedeva ravioli di cherry con pinoli e pomodori pachino e la rana pescatrice soffritta con l’aggiunta di olive, capperi e pomodori e patate al forno come contorno. Il menù del peperone verde prevedeva invece un risotto con puzzone di moena e crema di iceberg e e le polpette di tacchino su insalata di fagiolini e nespole con un po’ di miele. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra rossa. Chi vincerà la sfida di oggi.