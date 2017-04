Riforma delle pensioni, le ultime novità. Per ottenere una riforma delle pensioni che serva a “superare l’attuale sistema previdenziale a ripartizione con contribuzione obbligatoria stabilita per legge e soglie rigide di uscita dal mondo dell’occupazione”, il Movimento cinque stelle indica nel proprio programma delle soluzioni, che l’economista Giuliano Cazzola ritiene “un insieme di idee pericolose prima ancora che strampalate”. Su “le formiche.net” Cazzola afferma: “A prendere il testo alla lettera sembrerebbe che il “grillismo militante’’ auspicasse un sistema privato a capitalizzazione, con garanzia di uscita flessibile (ovviamente con la liquidazione del trattamento maturato in rapporto ai contributi versati, in modo volontario, e dei rendimenti ottenuti dal loro investimento sui mercati finanziari)”. “Bene, il modello c’è già”, osserva Cazzola, “basta copiare quello applicato in Cile da Pinochet”.

Cazzola prosegue:” Se le pensioni del futuro sono finanziate con il metodo della capitalizzazione, chi (e come) vengono ‘’coperte’’ quelle in essere, finanziate a ripartizione?”. Ed aggiunge:”Con i contributi dei lavoratori dipendenti si finanziano le pensioni in essere con la promessa da parte dello Stato che quando i lavoratori andranno in quiescenza, ci sarà un’altra generazione di lavoratori che farà onore ai diritti da loro maturati”. L’economista chiarisce:” Se si volesse cambiare sistema e spezzare questa perversa catena, occorrerebbe, infatti, trovare le risorse per continuare a corrispondere le rendite dello stock vigente: un esborso da 250 miliardi l’anno. Le nuove generazioni di lavoratori ‘’capitalizzarebbero’’ i loro contributi. Ciascuno per sé”.

Pensioni anticipate, flessibilità in uscita, Ape.

In tema di riforma delle pensioni, con la firma del decreto attuativo dell’Ape sociale da parte del Premier Gentiloni, sta per concludersi la prima fase di confronto avviata tra il Governo e le parti sociali lo scorso anno. L’anticipo pensionistico è una grande conquista per il segretario generale della Filca-Cisl nazionale, Franco Turri, perché con tale strumento si reinserisce la libertà di uscita anticipata per la pensione.

“In questo modo, con modalità differenti a seconda della realtà lavorative delle persone, viene reintrodotta la possibilità di scelta. Si tratta di un grande principio perché non tutti i lavori e i lavoratori sono uguali e, di conseguenza, il poter scegliere mette ogni lavoratore nella condizione di operare una verifica del proprio stato di salute, di contribuzione, di aspettative di vita, andando in pensione anticipatamente”, ha dichiarato in una intervista a EdiliNews.

Pensioni d’oro, vitalizi e contributo di solidarietà.

In tema di privilegi acquisiti e pensioni d’oro, un gruppo di ex parlamentari sta preparando un ricorso contro il contributo di solidarietà sui vitalizi degli ex deputati, approvato alla Camera, che scatterà a partire dal 1° maggio e sarà in vigore per tre anni. L’importo del contributo fissato è del 10% per i vitalizi da 70mila a 80mila euro, del 20% da 80mila a 90mila euro, del 30% da 90mila a 100 mila euro e del 40% per quelli superiori ai 100mila euro annui.

L’onorevole Massimo Paniz, ex deputato del Pdl ed autore del ricorso ha spiegato al Fatto quotidiano:”Non si tratta di un euro in più o meno, è una questione di principio e di uguaglianza. Perché l’iniziativa deve riguardare gli ex deputati e non gli ex senatori o i magistrati di Cassazione, vertici apicali di amministrazioni pubbliche? Qual è la ragione ispiratrice? La funzione del parlamentare viene così svilita. In fondo si contribuisce alla dinamica del paese con grande sacrificio e dedizione. Se si tratta di una esigenza nazionale deve colpire tutti i redditi alti”.

Per Matteo Salvini leader della Lega Nord, ospite a DiMartedì, coloro che hanno presentato il ricorso:”Dovrebbero avere vergogna”, sottolineando che è un vitalizio frutto di contributi non versati. Per i politici, come per qualunque altro lavoratore, ha precisato Salvini, dovrebbe valere il principio per il quale viene erogato solo ciò che è frutto di versamenti contributivi.