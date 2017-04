Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco come Gemma e Marco hanno trascorso le festività pasquali

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma alla conquista di Marco. La dama torinese Gemma Galgani, protagonista del trono over si è ormai lanciata in una corte spietata a Marco Firpo. I due hanno avuto una breve storia all’interno del programma di Maria de Filippi, ma la loro relazione non è andata a buon fine. I motivi della rottura sono stati molteplici, fino a far giungere Marco alla conclusione che Gemma non potesse essere la donna per lui. Tutto sembrava finito tanto che la dama si era lanciata in nuove conoscenze senza dimenticare però il suo eterno amore per Giorgio Manetti. Ad certo punto però tutto è cambiato. Gemma ha deciso di riconquistare Marco. Il cavaliere, dal canto suo, ha più volte ribadito che una relazione sentimentale con Gemma non poteva ricominciare, ma lasciava una porta aperta per una bella amicizia.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le vacanze pasquali di Gemma e Marco.

A quanto pare i due hanno trascorso le festività pasquali insieme ma in modo amichevole a Framura (SP), località dove Marco risiede. Sui social sta circolando una foto che vede i nostri protagonisti sorridenti, abbracciati nei pressi di Brugnato, in un noto centro commerciale della zona. Questo fa presuppore che l’invito ci sia stato e sia stato accettato, l’unica cosa che resta da sapere è il modo in cui questo week-end pasquale sia stato affrontato dalla coppia. Cosa sarà davvero accaduto?