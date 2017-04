Verissimo le anticipazioni di sabato 22 aprile 2017: ospiti d'eccezione Paola Barale e Candela de Il Segreto!

Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti di sabato 22 aprile 2017. Sabato pomeriggio alle 16.10 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk condotto con garbo e professionalità da Silvia Toffanin. Paola Barale sarà ospite d’eccezione di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 22 aprile 2017 e parlerà di Degan. Sabato scorso Silvia Toffanin ha intervistato Raz Degan e tutti gli altri naufraghi del reality e i giorni seguenti ha invitato Paola Barale in studio, che secondo le prime indiscrezioni, spiegherà che il loro rapporto ormai è andato oltre l’amore e che per anni ha tentato di inseguirlo senza successo e che adesso si è stancata.

Ieri Degan ha condiviso una dedica per la Barale, che l’ha pubblica sulla sua pagina Instagram. Sarà davvero finito l’amore tra i due ex fidanzati? Per saperne di più bisognerà attendere sabato 22 aprile 2017, per la nuova puntata di Verissimo.

Ospite atteso della puntata di sabato 22 sarà anche la bellissima attrice de Il Segreto Aida De La Cruz, che veste i panni di Candela, la dolce e sfortunata pasticcera Candela, che ha avuto una vita molto difficile. Quali anticipazioni de Il Segreto ci svelerà nella puntata di sabato 22 aprile 2017 di Verissimo?