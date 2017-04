Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: gli ospiti e il quinto giudice del serale di Amici. Domenica 16 aprile 2017 è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 16 che andrà poi in onda su Canale 5 sabato 22 aprile in prima serata. L’ultima puntata del serale andata in onda sabato 15 Aprile 2017 ha fatto molto discutere e tante sono state le cose accadute. A dover abbandonare la scuola è stato il ballerino Oliviero Bifulco, il coach dei bianchi Morgan, dopo diverse polemiche, ha abbandonato il programma e al suo posto è entrata Emma. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News il quinto giudice al fianco della giuria formata da Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Eleonora Abbagnato ed Ermal Meta è Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi; ospiti in studio anche The Kolors e Fiorella Mannoia.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: nessuna eliminazione.

Prima manche vinta dalla squadra bianca e seconda vinta dalla squadra blu, così al ballottaggio finiscono Cosimo Barra e Thomas Bocchimpani. Proprio nel momento del verdetto finale avviene un qualcosa che sconvolge in meccanismi del serale. Le due coach delle rispettive squadre si parlano dietro le quinte e quando rientrano in studio chiedano che solo per questa settimana non venga eliminato nessuno, visto che il team bianco è stato catapultato in un nuovo contesto, nuovo approccio delle squadre, nuovo coach in un clima finalmente sereno. La padrona di casa e la produzione acconsentono. Le due squadre rimangono intatte. Ora in molti si chiedono se nella prossima puntata si assisterà ad una doppia eliminazione o la finale del programma slitterà di una settimana.