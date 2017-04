Amici 2017 Ed. 16 sesto serale, ultime news. Domani sabato 22 aprile 2017 andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici, mentre domenica 23 aprile verrà registrata la sesta puntata. Nella quinta puntata serale di Amici sono finiti in ballottaggio Thomas Bocchimpani e Cosimo Barra, salvati in extremis da una decisione a fine puntata di Emma ed Elisa, accolta con favore Maria De Filippi. Sulla pagina Facebook di Amici sono apparsi i primi video e le prime immagini del quinto serale, in cui vediamo Emma, in tenuta di jeans, sedere accanto ad Alessandra Celentano e Boosta, ricoprire il ruolo di nuovo coach dei Bianchi.

In attesa di scoprire con voi gli ospiti del sesto serale di Amici, che andrà in onda sabato 29 aprile, sul web in tanti sono convinti che a rischiare seriamente l’eliminazione saranno ancora volta Thomas e Cosimo, alla luce di come si è svolta la puntata di domenica 16 aprile 2017 durante la registrazione della quinta puntata.

Amici 2017 Ed. 16 quinto serale, ultime news.

La quinta punta del serale vedrà una serie di colpi di scena, a partire dalla partecipazione di Raz Degan, ed alla commovente lettera che Maria leggerà in puntata per Emma, che si è inserita in momento delicato all’interno della squadra bianca, dopo l’uscita di Morgan accompagnata dal malcontento in particolare dei cantanti e da grosse polemiche. Con Emma, però, le cose sembrano andare già meglio: dalle prime puntate del daytime si è creato un buon feeling con i concorrenti della squadra bianca.

Amici 2017 Ed. 16 ultime news. I rumors su un possibile ritorno di Morgan.

Intanto, in queste ore, si è già parlato di un possibile ritorno di Morgan ad Amici 2017 Ed. 16, anche se alcuni rumors invece lo vorrebbero ospite domani a Ballando con le Stelle. In un tweet di Red Ronnie che, con lo screen di un messaggio ricevuto da un presunto collaboratore dell’artista, Morgan, sempre via social, avrebbe smentito, dichiarando di aspettarsi delle scuse.

Ti potrebbe interessare anche: Amici 2017 Ed. 16: tutte le ultime news e novità del talent show di Maria De Filippi.