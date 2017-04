Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: un finale inaspettato. Le prima anticipazioni giunte dal web ci rendono noto che il serale di Amici 2017 Ed. 16 in onda stasera 22 aprile 2017 avrà un finale del tutto inaspettato. Un’edizione di Amici che ha fatto discutere: l’addio di Morgan, coach dei bianchi e la sostituzione di Emma Marrone nel corso del quinto serale in onda su Canale 5 sabato 22 aprile, vedremo che le polemiche non si saranno del tutto placate. Le scelte della nuova coach dei bianchi Emma Marrone hanno penalizzato uno dei suoi allievi, il cantante Thomas Bocchimpani. In ultimo c’è dell’altro. Sappiamo che questo talent show permette ai ragazzi di esibirsi in prima serata e il fine ultimo è quello di incoronare un vincitore, un solo concorrente che stringerà tra le mani il trofeo dell’edizione e il relativo premio.

Amici 2017 Ed.16, le ultime news e anticipazioni: nessuno abbandonerà il programma.

Nel corso della quinta puntata de serale non vedremo nessuna eliminazione. La squadra bianca e la squadra blu si sfideranno per tutta la puntata e due ragazzi finiranno al temuto ballottaggio. Il nome del concorrente scelto da Emma Marrone sta già facendo discutere ma quel che è peggio è che l’eliminazione non ci sarà. Nessuno abbandonerà il programma e, dopo il 5° serale di Amici 16, le squadre rimarranno con quattro talenti ciascuna, proprio come dopo la quarta puntata. Non si hanno notizie sulla data certa di quando si disputerà la finale e incoronato un vincitore.