Amici 2017, il daytime ad oggi, 21 aprile 2017: la situazione dei Bianchi. Emma Marrone è piena di entusiasmo e di energia per questo nuovo incarico, cui vuole adempiere nel migliore dei modi. La nuova coach della squadra Bianca entra di buon mattino nella casetta dei suoi ragazzi e dà loro un buongiorno pieno di energie, per prepararli ad un’intensa giornata di prove.

Amici 2017, le news ed il daytime ad oggi, 21 aprile 2017: la situazione dei Blu.

Elisa, intanto fa colazione nella casetta dei Blu, e confessa ai suoi ragazzi di non capire le battute. Davanti ad un buon pane e marmellata, Cosimo inizia a proporle dei colmi. “Qual è il colmo per il mare?”, suggerisce Cosimo. “Essere bagnato?”, risponde Elisa. “No, essere amareggiato. Il colmo per la luna? Se il mare era amareggiato…”, ed Elisa risponde: “Essere lunatica”. Cosimo continua: ” Qual è il colmo per il sole?” Elisa è perplessa… “Essere arrossato?” ma la risposta è errata: “No, essere solare”, risponde Cosimo, che le propone ancora un altro colmo: “Il colmo per un alberio?”, Elisa ci pensa e risponde: “Essere ombroso?” No. “Essere inalberato”.