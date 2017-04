Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 21 aprile 2017: Emma Bonino intervistata da Radio Radicale. Tra i personaggi di spicco nella politica italiana che hanno partecipato alla Marcia organizzata da partito Radicale che si è tenuta nel giorno di Pasqua, vi è Emma Bonino, da sempre combattente e molto vicina alla situazione delle carceri. A Radio Radicale, la Bonino ha spiegato che “La situazione parlamentare delle varie maggioranze non è sicuramente aperta a questo tipo di discorsi, anche se poi nessuno ti dice come intendono risolverli”. La situazione delle carceri è problematica: “Un terzo dei detenuti sono stranieri, quasi tutti sono in attesa di giudizio: si intrecciano diversi temi quasi tutti fuori controllo”.

Come ci ricorda la Costituzione italiana, il carcere dovrebbe offrire ai detenuti obiettivi riabiitativi. Troppo spesso, però, come ricorda il Corriere di Bologna, le carceri non vengono collegate con il concetto di rieducazione, recupero e costruzione di un futuro: offrire ai detenuti una possibilità di apprendere, di recuperare il tempo perso, di costruirsi un futuro. Esse, invece, vengono semplicemente viste come un luogo in cui chi ha commesso errori deve pagarne le conseguenze. La funzione riabilitativa, spesso, viene considerata addiruttura del tutto inutile, quando invece sono tante, ma non quante ne servirebbero, belle realtà in cui ai detenuti viene permesso di studiare o di imparare dei mestieri.