Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 aprile 2017 – «Garrigues alla Locanda» – Cristobal si stabilisce presso la Locanda di Emilia, decisione che – come rivelano le anticipazioni de Il Segreto, puntate spagnole – sarà foriera di gravi conseguenze. Dopo aver avuto un colloquio con Raimundo, Francisca, preoccupata, decide di recarsi personalmente da Garrigues per capire che intenzioni abbia e il motivo per cui sia stato mandato dal Governo in paese.

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 aprile 2017 «Rafaela uccel di bosco!»

Secondo le anticipazioni de Il Segreto Camila, dopo aver litigato con Hernando, propone a Beatriz di partire con lei e di mettersi alla ricerca della verità riguardo a suo marito. Intanto Cristobal si reca da Dos Casas, ma questi non vuole stringere patti o accordi con lui. L’intendente del Governo ne rimane deluso. Longinos e i suoi uomini si mettono sulle tracce di Rafaela, che però sembra piombata nel nulla.

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 aprile 2017 – «Francisca e Cristobal si studiano a vicenda…»

Hernando osserva e valuta con apprezzamento Matías che – stando alle anticipazioni de Il Segreto – incomincia a provare qualcosa per la figlia dei Mella. Intanto Camila e Beatriz sono in attesa del momento propizio per svincolarsi da Dos Casas e iniziare seriamente a indagare su di lui, per capire chi è veramente. La Montenegro, in gran tensione, capisce che Cristobal ha intenzioni pericolose nei suoi confronti. Al che Raimundo le consiglia di osservarlo attentamente e di compiere indagini personali avvalendosi della collaborazione di Mauricio. Nicolás riceve un telegramma da Munia: doña Fuensanta, sua madre, è morta! Mariana e suo marito, così, si apprestano a partire per andare ai funerali. Beatriz e Camila, rimaste sole, iniziano a frugare tra gli effetti personali di Hernando alla ricerca di qualche indizio rivelatore sul suo passato. Francisca riesce – dopo più di un tentativo a vuoto – a incontrare Cristobal.