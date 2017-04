Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 aprile 2017 – «Per sdebitarsi con Melli…» – In questo scorcio di settimana le anticipazioni basate sulle trame delle puntate di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che André viene a sapere che Melli ha acquistato la gestione di un ristorante per consentirgli di continuare a lavorare come chef. Sorpreso e commosso dal gesto di grande abnegazione da parte della Morgenstern senior, decide di aiutarla a rientrare nelle spese. A tal proposito Konopka le chiede di poter vendere l’orologio ritrovato a suo tempo nel bosco.

Le anticipazioni basate sulle trame delle puntate di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci rivelano che nel frattempo Clara e William si lasciano andare ad un bacio molto lungo e appassionato! Ma, dopo averci pensato un po’ sopra, la ragazza ritorna dal fratello di Adrian e con un giro di parole gli fa capire di avere nel cuore un’altra persona, e di poter intrattenere con lui solo un rapporto di amicizia. Charlotte pensa di dare una mano a Natascha con la sua autobiografia, in modo da avere una scusa per avvicinarla e scoprire che cosa c’è fra lei e Nils. La Schweitzer, però, deve intuire qualcosa, perché si mostra reticente nei suoi confronti e finisce per rifiutare il suo aiuto. Heinemann ribadisce con la sua compagna che lui non è – come il suo ex Friedrich – un fedifrago. Manterrà questa parola?