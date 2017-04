Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 21 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 21 aprile 2017: cucina. Detto Fatto torna oggi, venerdì 21 aprile 2017, con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti. Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso in trasmissione con un look colorato, dal sapore primaverile: la bella conduttrice ha scelto di indossare una minigonna in denim, una maglietta rosa pesca ed una camicia blu con stampa floreale lasciata aperta. Alessandro Servida propone il primo tutorial del giorno, e ci insegna come preparare la meringa ai mirtilli, un gustoso piatto accompagnato da pere saltate.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 21 aprile 2017: moda.

Detto Fatto prosegue con Irene Colzi, che oggi, nel suo tutorial di moda, ci spiega come indossare ed abbinare un colore di estrema tendenza per la Primavera Estate 2017: il rosa. Ci sono tante tonalità di rosa, e sono tutti di estrema tendenza: i toni più chiari per un look chic, i toni più scuri per outfit decisi e trasgressivi.