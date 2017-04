La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 21 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 21 Aprile 2017. Il cooking show quotidiano condotto da Antonella Clerici La prova del cuoco, è in onda dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Anche in questa puntata verranno proposte tante ricette per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. Appuntamenti fissi con maestri e maestre di cucina, rubriche di approfondimento su prodotto e ai diversi gusti dei piatti spesso i consigli dell’abbinamento di un buon vino.

La prova del cuoco: lo strudel di erbe della puntata di ieri di Anna Moroni.

Aspettando le anticipazioni di oggi ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo visto la preparazione, insieme ad Anna Moroni, uno strudel di erbe: con cicorie, bietola, borragine, spinaci che vengono lessate. A parte, porri e cipollotti scotti in padella per poi aggiungere le erbe tagliate, aggiunti sale e pepe. In una ciotola vengono ad essere amalgamate uova, formaggio e ricotta per poi aggiungere le erbe e il cipollotto precedentemente passate in padella. L’intero composto viene ad essere messo nella pasta sfoglia. Rosso d’uovo e burro saranno spennellati sulla pasta sfoglia ripiena. Informato e servito. Ottimo sia caldo che freddo.

La prova del Cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 20 Aprile 2017.

Nela puntata di ieri de La prova del cuoco si è assistito, come di consueto, alla sfida dei cuochi. Il menù del pomodoro prevedeva gnocchetti con vongole, fiori di zucca e finocchietto e sarde imbottito, il menù del peperone prevedeva invece carpaccio di carne salada con zucchine e mentuccia e raviolini su crema di piselli. A vincere la sfida è stata la squadra verde. Attendiamo di sapere quale squadra si aggiudicherà la vittoria nella sfida di oggi.