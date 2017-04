Morgan l’ex coach della squadra bianca: da Amici a Ballando con le stelle. Morgan era il coach della squadra bianca del programma di Amici di Maria De Filippi. Una serie di polemiche e di scontri hanno però contornato la sua permanenza tanto da far decidere, all’ormai ex coach, di abbandonare la trasmissione. “Il suo posto è stato però ben riempito”. A prendere le redini della situazione ci ha pensato la padrona di casa Maria De Filippi, convincendo l’amatissima Emma Marrone e guidare la squadra bianca. Morgan però sembra non voler uscire totalmente dalla scena e potremo rivederlo nel programma di Milly Carlucci a “Ballando con le stelle” nella prossima puntata. A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli, “giudice” del talent show di Rai Uno: “Scoop dell’ultimo minuto”, scrive Selvaggia :”Morgan sabato potrebbe essere con noi… come ospite speciale”.

Morgan: c’è chi lo difende e chi gli punta il dito contro.

Una mossa che potrebbe di fatto riaccendere le polemiche dopo l’addio al programma della De Filippi da parte di Marco Castoldi. Intanto c’è chi tra i suoi ex allievi lo difende: “Morgan con i ballerini si è sempre rapportato in modo carino e gentile. Con i cantanti, invece, essendo la musica la sua priorità, è stato protagonista di qualche scontro… ma credo lo abbia fatto sempre per il bene dei ragazzi”, afferma Oliviero. Un parere fuori dal coro quello dell’ex componente della squadra bianca. Diversi suoi compagni di avventura dopo l’uscita di scena di Morgan hanno colto l’occasione per sfogarsi e per puntare il dito contro il coach.

Morgan, le ultime news: voci sul suo possibile ritorno ad Amici 2017.

Nelle ultime ore stava anche circolando una voce riguardante il possibile ritorno di Morgan ad Amici. A darne notizia il settimanale Oggi ipotizzando un perdono della regina Maria De Filippi, pronta ad accogliere il ritorno di Morgan, ecco quanto riportato: “Chi conosce Maria sa che in cuor suo l’ha già perdonato e di certo Marco in queste ore sta sentendo il peso della sua scelta. Si mormora che la De Filippi potrebbe riaccoglierlo presto in un ruolo diverso. In fondo Maria e Morgan sono due persone buone nel loro essere ciniche, perché entrambe intelligenti. E la bontà, si sa, non è mai mai prerogativa del cuore, ma della testa. Però Mediaset è stata inflessibile e ha querelato Morgan per diffamazione. Un celato avvertimento a Maria, che suona quasi come: «Non devi perdonarlo! Non cambiare idea, non tornare sui tuoi passi!». Ma la padrona di Amici non è donna da diktat e siamo certi che ci riserverà ancora non poche sorprese.

A rafforzare la voce un tweet di Red Ronnie che, con lo screen di un messaggio ricevuto da un presunto collaboratore dell’artista. Ma a smentire il tutto ci ha pensato lo stesso Morgan, sempre via social, ecco quanto scrive: “Smentisco quello che i giornali stanno riportando. Non torno ad Amici. Loro non devono perdonarmi ma casomai chiedermi scusa”.