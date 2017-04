Sereno variabile anticipazioni e news puntata di sabato 22 aprile 2017 – «Tappa nel Piceno» – Dopo la pausa pasquale, Sereno variabile torna in onda come sempre a partire dalle 17:05 su Rai 2. E anche oggi il programma condotto da Osvaldo Bevilacqua ci porterà alla scoperta delle tante attrazioni del Bel Paese. Secondo le ultime anticipazioni la puntata di oggi sabato 22 aprile 2017 di Sereno Variabile ci propone la regione Marche, in particolare Ascoli e la zona del Piceno, che cerca di risollevarsi dopo essere stata gravemente danneggiata dallo sciame sismico che ha interessato l’Italia Centrale.

Sereno variabile anticipazioni e news puntata di sabato 22 aprile 2017 – «Ascoli e dintorni: la voglia di rinascere!»

Le anticipazioni e news di Sereno Variabile rivelano che l’agenzia Piceno Promozione, che opera nell’ambito della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, ha realizzato un accordo con Rai 2 per la realizzazione di una puntata della trasmissione. Sereno Variabile è stata scelta per il fatto che risulta essere il programma televisivo più seguito fra quelli dedicati alla conoscenza turistica, geografica e culturale del territorio italiano. Nel programma di Osvaldo Bevilacqua saranno presi in considerazione gli aspetti positivi del territorio Piceno mostrando come prevalgano su quelli negativi dovuti ai recenti sismi. È stata individuata un’area di cratere per dare spazio alla vivacità economica delle imprese ricettive, anche in relazione ai paesaggi naturali, ai monumenti e siti storici accessibili e – last but not least – le peculiarità enogastronomiche,