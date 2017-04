Serie A, 33ª giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Domani, sabato 22 aprile 2017, si giocano due anticipi: Atalanta-Bologna alle 18:00 e Fiorentina-Inter alle 20:45. Domenica si giocano sette partite: Sassuolo-Napoli alle 12:30, Udinese-Cagliari, Sampdoria-Crotone, Lazio-Palermo, Chievo-Torino, Milan-Empoli alle 15:00, Juventus-Genoa alle 20.45. Il posticipo del lunedì è Pescara-Roma, alle 20:45. Domani alle 18:00 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Bologna di Roberto Donadoni, per continuare la caccia ad un posto nella prossima Europa League.

I bergamaschi hanno pareggiato a Roma domenica scorsa e sono quinti, a 60 punti. Tornano titolari il papu Gomez, dopo la squalifica scontata, Berisha e Spinazzola (recuperati dopo i guai fisici). Il Bologna è in piena emergenza infortuni: fuori Nagy, Pulgar, Verdi e Mirante. A centrocampo giocherà Donsah. Alle 20:45 si gioca Fiorentina-Inter, sfida per cercare il riscatto e inseguire una qualificazione ai preliminari di Europa League. I viola hanno perso domenica scorsa contro l’Empoli e saranno senza Nicola Kalinic (squalificato). Al suo posto giocherà Babacar.

L’Inter recupera in extremis Miranda e Kondogbia, ma dovrà rinunciare ad Ansaldi. A sinistra giocherà Nagatomo. È ormai certo l’addio di Paulo Sousa a fine stagione, poiché la società viola non ha esercitato l’opzione per il rinnovo del tecnico che scadeva questa settimana. Stefano Pioli si gioca invece le sue ultime chances per restare alla guida dell’Inter. Se i nerazzurri centrassero la qualificazione diretta in Europa League, allora l’allenatore parmigiano potrebbe restare. Ma i dubbi della società sono molti, dopo le brutte prove delle ultime settimane contro Sampdoria, Crotone e Milan.

Questa è la classifica aggiornata: Juventus 80, Roma 72, Napoli 70, Lazio 61, Atalanta 60, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. Diretta TV: Sky trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà tutte le partite, ad eccezione di Atalanta-Bologna, Chievo-Torino, Sampdoria-Crotone, Udinese-Cagliari.