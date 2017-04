Tagli corti, medi, scalati, asimmetrici per la primavera estate 2017: la gallery con le proposte di tendenza

Tagli di capelli corti 2017 per la primavera estate. La nuova stagione primavera estate 2017 è ormai alle porte e i capelli corti spopolano come non mai. Tra i tagli di tendenza la scelta potrà senz’altro ricadere su un taglio curly che possa donare maggiore volume alla vostra chioma, ciuffi più o meno vistosi e “coprenti”, scalature, asimmetrie, rasature dietro e ai lati. Il gioco di schiariture è consigliato per dare un effetto volume alle chiome, ma qualunque sia il taglio scelto la colorazione dovrà, invece, avere per tutte, un effetto molto naturale e dare luce al viso giocando sui contrasti. Anche le scalature e le asimmetrie e qualche accorgimento con balsamo e prodotti volumizzanti, phon e spazzola, regaleranno ad un taglio medio o corto un effetto extravolume.

I tagli corti primavera estate 2017 iperfemminili e chic.

I tagli corti e super corti già impazzano su molte teste. Irresistibili in quanto estremamente femminili, e declinati in infiniti tagli. Senza tempo, moderni ed eleganti, i capelli corti sono facili da gestire. Si può optare per un taglio corto classico, oppure per un effetto strutturato, molto di tendenza e amatissimo dalle wet addicited. Per dare volume e movimento ai capelli corti, optate per un ciuffo laterale, meno radicale rispetto a una frangia rigorosa, anche se sfilata addolcisce il viso.

Scopriamo i nuovi tagli corti e medi di capelli 2017 delle dive per l’estate 2017.

Una tendenza dei tagli di capelli più recenti vede primeggiare ciuffi e nuove proporzioni. Sì dunque al ciuffo lungo che cade laterale oppure pettinato all’indietro o ancora super voluminoso verso l’alto per un’allure elegante e senza tempo. Molte dive hanno optato per tagli corti di capelli, come Sharon Stone che ama portarli pettinati all’indietro. Allora via libera ai tagli corti e all’eleganza in questa primavera estate 2017 senza rinunciare a qualche schiaritura e tocco di colore per un tocco di originalità. Molto gettonati anche i caschetti corti o i bob pari, come quello sfoggiato negli ultimissimi giorni dalla cantante Laura Pausini, che ha scelto un taglio medio pari, realizzato da Federico Fashionstyle, con styling liscissimo, per un look raffinato ed elegante.

