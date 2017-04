Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli medi. Per la primavera estate 2017 protagonisti indiscussi sono i tagli di capelli corti ma per chi non vuole osare tanto può puntare su un taglio di capelli medio, pratico e chic al tempo stesso. I tagli medi sono da sempre tra i preferiti delle donne, e anche la moda capelli dell’estate 2017 lo conferma. Tagli di capelli medio corti o medio lunghi, mossi o lisci, con frangia o senza, resta solo l‘imbarazzo della scelta e di quanto si è disposti ad osare. I tagli di capelli sono pratici e stanno bene a tutte. Medio corti, medio lunghi, mossi, lisci, con frangia o senza: sono moltissime le varianti dei tagli di capelli di mezza misura proposte dalle tendenze capelli della primavera estate.

Tagli di capelli primavera /estate 2017: ad ognuna il suo taglio medio.

Il taglio medio sta bene un po’ a tutte le forme di viso: il taglio scalato, più lungo sul davanti, sta meglio a chi ha il viso a cuore e la fronte ampia; il taglio medio corto è l’ideale per chi ha un regolare viso ovale; il taglio medio lungo permette di giocare con linee e scalature e quindi di adattarlo molto bene sia al viso tondo che a quello rettangolare. Il colore dei capelli è, poi, fondamentale per dare consistenza e armonia al taglio, e va scelto insieme al proprio parrucchiere di fiducia: meches, colpi di sole e colorazioni particolari sottolineano le scalature.

