Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco la gallery dei tagli a caschetto più belli e glamour

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti. I tagli di capelli corti e medio corti sono senza dubbio le scelte premiate dalle tendenze primavera estate 2017. Insieme a bowl cut e pixie cut, i tagli xxs più cool, occupano infatti un posto di rilievo bob e caschetti, perfetti soprattutto per chi ha un viso ovale o allungato. I caschetti sono tra le acconciature più amate, da personalizzare al meglio in base alle proprie esigenze e alla forma del viso e da sfoggiare in uno dei colori top dell’estate 2017. Il caschetto è diventato un vero must. È un taglio di capelli pratico e versatile. Amatissimo da star e comuni mortali, va comunque adattato alla forma del viso per valorizzarne le proporzioni

Tendenze capelli primavera estate 2017: le colorazioni più glamour.

Per quanto riguarda le colorazioni, insieme al castano, il rosa è l’altro colore must-have dell’estate 2017. Saranno soprattutto le sfumature iridate e il rosa metallico a spopolare nella prossima primavera estate: dal chocolate mauve – un castano dall’effetto metallico grazie a venature color malva – al pink metallic, decisamente più eccentrico, fino al blorange, una delicata tonalità pastello nata dall’unione di biondo e arancio, sfoggiata dalle trendsetter più famose d’oltreoceano.

