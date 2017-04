Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il bacio inaspettato di Desirèe dato a...

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il bacio inaspettato di Desirèe. Dalle registrazioni delle nuove puntate del trono classico si assiste a sorpresa al primo bacio di Desirèe. Si assiste all’esterna tra Mattia e Desirèe in cui, dopo una gara di go-kart, si sono lasciati andare alla passione con un lungo bacio inaspettato. Una volta tornati in studio la tronista afferma che non si aspettava una cosa del cosa del genere ma ha provato delle sensazioni bellissime ma non si può ancora parlare di preferenze. Anche l’esterna di Mariano per il corteggiatore stesso è stata ricca di emozioni.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: un nuovo corteggiatore già noto fa ingresso in studio.

L’ ex fidanzata Cristina Roncalli del corteggiatore Mariano intanto non ha espresso belle parole nei suoi confronti, ecco quanto ha dichiarato: “Non è il ragazzo solare e onesto che mostra di essere davanti alle telecamere, tutto il suo comportamento è studiato a tavolino per diventare famoso fingendo grande interesse. Intanto un nuovo ingresso negli studi Mediaset. Si tratta dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese che riuscì subito a colpirla per la sua dolcezza e timidezza. Simone si è dichiarato per Desirèe.