Amici 2017 Ed. 16 sesto serale: anticipazioni, ospiti, eliminato di sabato 29 aprile 2017!

Amici 2017 Ed. 16, sesto serale. Stasera sabato 22 aprile 2017 andrà in onda la quinta puntata del serale. Domani domenica 23 aprile 2017 verrà registrata la sesta puntata. Eliminati finora sono stati Michele Perniola dei Blu, Lo Strego dei Bianchi, Vittoria dei Blu e Oliviero Bifulco dei Bianchi.

Durante il quinto serale che vedremo stasera nessun concorrente è stato eliminato, quindi nel sesto serale di Amici 2017 Ed. 16, che andrà in onda sabato prossimo 29 aprile 2017 vedremo ancora in gara Thomas Bocchimpani, Sebastian Melo Taveira, Shady Fatin Cherkaoui, Mike Bird per i Bianchi e Federica Carta, Riccardo Marcuzzo, Andreas Muller, Cosimo Barra per i Blu. Tra pochissime ore scopriremo gli ospiti che duetteranno con i ragazzi durante il sesto serale di Amici 2017 Ed. 16 ed il nuovo giudice speciale della serata. Vi terremo aggiornati in tempo reale.

Amici 2017 Ed. 16 sesto e quinto serale: anticipazioni, ospiti, eliminato di sabato 29 aprile 2017!

Sulla pagina Facebook di Amici sono apparsi i primi video e le prime immagini del quinto serale, di Emma, del giudice Raz Degan molto amato dal pubblico, di Ambra che verrà festeggiata dal pubblico per una ricorrenza molto speciale. In attesa di scoprire con voi gli ospiti del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16, che andrà in onda sabato 29 aprile. In vista del serale Federica prova con il supporto di Elisa, “Che sia benedetta”, poi la stessa cosa la fanno Shady e Thomas con Emma. Fiorella Mannoia, ospite del quinto serale, nella puntata di ieri ha raggiunto in sala prove Federica e Thomas per spiegare ad entrambi l’interpretazione giusta da dare al brano. Anche Stash dei The Kolors, uno degli ospiti del quinto serale, si è lasciato andare ai bei ricordi una volta rientrato nella casa.

Nella puntata di stasera finiranno al ballottaggio Thomas e Cosimo, che verranno salvati da una decisione comune di Emma ed Elisa. I due ragazzi saranno salvi anche nel sesto sesto serale o saranno ancora a rischio di eliminazione? Lo scopriremo tra pochissime ore grazie alle anticipazioni e news del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16.

