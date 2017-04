Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 22 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 22 aprile 2017: l’inervista di Gea Schirò a Radio Radicale. Tra i personaggi politici che hanno aderito alla quinta marcia di Pasqua organizzata dal Partito Radicale vi è la deputata PD Gea Schirò. Intervistata da Radio Radicale, la Schirò ha sottolineato un aspetto molto importante: attualmente, siamo posti davanti ad un bivio concettuale, la differenza tra essere umano e cittadino. “I cittadini sono gli italiani, gli esseri umani sono gli immigrati. Si sta creando questa differenza anche legislativa. I detenuti sono cittadini o esseri umani? nascono cittadini, tant’è vero che sono anche citati nella Costituzione”. Gea Schirò afferma che è compito della politica affrontare questa riflessione e capire come regolare la questione.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 22 aprile 2017: un nuovo caso di suicidio nelle carceri italiane.

Un altro detenuto si è tolto la vita. Il numero dei suicidi nel 2017, così, sale a 16 e siamo ancora ad aprile. Un uomo di 41 anni, detenuto a San Vittore, si è impiccato nel bagno della sua cella con la cinta dell’accappatoio. I suoi compagni di cella lo hanno trovato privo di vita ma la notizia è stata resa nota soltanto ieri dal direttore di Radio Carcere Riccardo Arena. Il suicidio è stato poi confermato dalla direzione di San Vittore. Il detenuto, secondo quanto si apprende dalle parole di Riccardo Arena, era dipendente dall’alcool e per questo problema era stato in visita da uno psichiatra.

L’Osservatorio permanente sulle morti in carceri non manca di sottolineare che: “Visto che il Ministero della Giustizia parla tanto di trasparenza, val la pena di sottolineare che abbiamo scoperto di questo ennesimo suicidio non tramite un comunicato stampa ufficiale ma solo grazie alla segnalazione che ci è stata fatta da un nostro ascoltatore che ha il figlio detenuto proprio nel carcere di San Vittore. Trasparenza? Sta di fatto che salgono così a 15 le persone detenute che si sono tolte la vita nei primi quattro mesi del 2017, ovvero una media di cinque suicidi ogni mese”.