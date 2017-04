Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame delle puntate della settimana del 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 aprile 2017 – «Tradimento all’orizzonte» – Che cosa annunciano le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore basate sulla trama delle puntate da lunedì 24 a domenica 30 aprile 2017? Su Rete 4 tutti i giorni dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 19:55 potremo appassionarci alle nuove imperdibili storie del Fürstenhof. Tra le mille sorprese sconvolgenti, trabocchetti e colpi di scena, il più clamoroso riguarderà la relazione che nascerà fra Natascha e Nils!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame delle puntate della settimana del 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 aprile 2017 – «William preso dal fascino di Clara»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore rivelano che William si mostra attratto da Clara ogni giorno di più. In un primo momento Adrian sembra soffrirne, ma in seguito decide di aiutare il fratello a conquistare il cuore della bellissima giovane Morgenstern. Nel frattempo Oskar confessa a Tina la verità riguardo alla morte di Philip, mentre Melli confessa a sua volta a Hildegard di avere problemi psicologici. Intanto André decide di fare ritorno in Germania per vendere le azioni della Burger Brau. La madre di Clara, tuttavia, invece, si illude che l’ex chef stia facendo ritorno in Baviera soltanto per lei!